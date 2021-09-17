Yalancı dizi oyuncuları ve karakterleri

Bu akşam ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisiyle buluşacak olan, başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri merak ediliyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte yepyeni ve birbirinden iddialı yapımlar, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı, bu akşam itibarıyla ekran macerasına başlıyor.

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisi, dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Her cuma yeni bölümüyle yayınlanacak olan Süreç Film imzalı Yalancı'nın oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor.

İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi isimlerin yer aldığı dizide kim, hangi karakteri oynuyor seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte Yalancı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakter analizleri..

YALANCI KONUSU

Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır.

Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır. Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI DİZİ KARAKTERLERİ

DENİZ SUNGUR (BURÇİN TERZİOĞLU)

Yasemin’in kardeşi. Murat’ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak.

MEHMET EMİR GÜRSOY (SALİH BADEMCİ)

Doruk’un babası. Kalp ve damar cerrahı. Yasemin’le aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek.

YASEMİN AYTEKİN (HAZAL TÜRESAN)

Deniz’in ablası. Okay’la evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Anestezi uzmanı. Mehmet Emir’le aynı hastanede çalışıyor. Çalışkan, sorumlu, yardımsever bir kişiliği var. Yasemin bugüne dek sevilmek için belli sorumlulukları ve rutinleri yerine getirerek ideal bir hayata sahip olmuş. Elleriyle kurduğu hayatı için her şeyden kendinden bile vazgeçen bir kadının kendini bulma hikayesi.

MURAT ÖZDAL (CEMAL TOKTAŞ)

Deniz’in eski kocası. Yasemin’in çocukluk arkadaşı. Asayiş biriminde komiser. Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam Murat. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikayesi onunki.

OKAY AYTEKİN (ŞAHİN IRMAK)

Yasemin’le evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Avukat. Çalışkan, fedakâr, akıllı, sevecen bir kişiliği var. Ailesi için yapamayacağı şey yok. İşi uygun olduğu için, evden çalışıyor. Çocuklara bakma görevini gönüllü olarak üstleniyor. Başkalarına ayna olma, esintisiz sakin hayatından koparak fırtınanın içinde yeni yolları keşfetme hikayesi onunki.

CANAN ODAKÇI (İMER ÖZGÜN)

Arif’le evli. Mehmet Emir ve Yasemin’le çalışma arkadaşı. Hemşire. Ürkek, çekingen, naif ve kırılgan biri Canan. Artık taşıyamayacağı kadar ağırlaşan sırrıyla ne yapacağı, nasıl bir yoldan gideceğinin hikayesi onunki.

ERDAL NUMANOĞLU (MURAT KILIÇ)

Görkem’in çalışma arkadaşı. Mutlu bir evliliği, yetişkin bir oğlu var. Eski moda bir polis. Kalender, babacan, neşeli, duyguları yüzünden okunan biri. Yaşından ötürü söylenmek, darılmak, küsmek gibi huyları da mevcut. Kimsenin hakkını yemek istemeyen, yasadışı hiçbir işe girişmeyen bu naif adam; sevgisi yüzünden kendini çalışma arkadaşlarının başını derde sokacak bir pozisyonda bulacak.

ARİF OCAKÇI (SERKAN TINMAZ)

Canan’ın kocası… Ahmet’in ordudan arkadaşı. Kano kiralama şirketinde çalışıyor. Asıl mesleği balıkçılık olmasına rağmen başka bir iş bulamamış. Öfke kontrol problemi nedeniyle ordudan atılmış. Dürüst, mert, sevdikleri için kendini ateşe atmaya çekinmeyen biri. Ah almamak, haram yememek gibi manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı. Sevdiklerini korumak için hiç olmadığı birine dönüşecek.

GÖRKEM BİLGEN (EFSANE ODAĞ)

Ahmet’le evli. Erdal’la çalışma arkadaşı. İlk çocuğuna hamile ama bunu herkesten gizliyor. Asayişte cinsel suçlar biriminde komiser yardımcısı. Zorluklara karşı koyabilen, duygularını göstermeyen, soğukkanlı bir kadın. Oldukça da profesyonel. Görkem’in hikayesi, değişmem, değişemem denilen noktada hayatın zorlamaya devam ettiği bir kadının değişim hikayesi…

DORUK GÜRSOY (FATİH BERK ŞAHİN)

Mehmet Emir’in oğlu. Zeynep’in sınıf arkadaşı ve gizli sevgilisi. Deniz’in öğrencisi. Annesiz büyümüş. Hayatı anlamaya çalışıyor. Her ergen gibi dikkat çekmeyi seviyor. Zenginliğin verdiği şımarık bir tarafı var. En yakınlarının yarattığı toz fırtınasında önünü görmeye yolunu bulmaya çalışacak. Onun hikayesi yanlış kararların yarattığı çatışmaları aşma, yolunu bulma hikayesi.

AHMET BİLGEN (EMİR ÇUBUKÇU)