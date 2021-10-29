Yalancı dizisi 29 Ekim Cuma akşamı neden yok? Yalancı 7. bölüm tarihi

Yalancı dizisi 29 Ekim Cuma akşamı neden yok? Yalancı 7. bölüm tarihi

29 Ekim Cuma akşamı yayın akışında Yalancı yerine başka bir yapım gören izleyiciler, "Yalancı dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman" sorularına yanıt aramaya başladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Cuma akşamları izleyiciyle buluşan Yalancı 29 Ekim akşamı yayınlanmadı.

Başrollerinde Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı dizi, ilk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor.

Yayın akışında başka bir film yer aldığını gören seyirciler, Yalancı neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman merak ediyor.

Diziyle ilgili yaşanan değişiklik kararı seyircilere duyuruldu. Peki Yalancı bu akşam neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

28 EKİM CUMA YALANCI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yalancı dizisi bu akşam (29 Ekim 2021 Cuma) ekrana gelmeyecek. Diziyle ilgili alınan karara göre, yayın gününde değişikliğe gidildi.

Yalancı'nın yayın günü, yeni dizi "Aziz"in cuma akşamları ekrana gelecek olması nedeniyle değiştirildi.

YALANCI YENİ BÖLÜM TARİHİ

Yalancı dizisi artık hafta içi salı günleri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Yalancı 7. bölüm ise 2 Kasım Salı akşamı Show TV'de yayınlanacak.