Yalancı dizisinde kim yalan söylüyor: Deniz mi, Mehmet mi?

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi, ilk bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Diziye dair akıllardaki ilk soru ise: Kim yalan söylüyor? oldu. Peki Yalancı'da yalancı kim...

Yayın hayatına başlayan Yalancı dizisi, ilk bölümünde izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yabancı bir diziden uyarlama olan Yalancı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla adından söz ettirdi.

Edebiyat öğretmeni Deniz (Burçin Terzioğlu) ile Doktor Mehmet Emir'in (Salih Bademci) bir akşam yemeğinin ardından yaşananları farklı anlatmasıyla "yalancı kim" sorusunun akıllarda yer ettiği dizi, seyircileri meraklandırdı.

Peki Yalancı dizisi uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisinde yalancı kim, kim doğruyu söylüyor? Adam (doktor) mı, kadın (öğretmen) mı doğruyu söylüyor?

YALANCI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yayınlandığı dönem büyük yankı uyandıran İngiliz yapımı The Liar dizisi Türkiye'de uyarlanıyor. 'Yalancı' ismiyle uyarlanan dizinin başrollerini Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu paylaşıyor.

The Liar, öğrencisinin zengin ve bekar babası Andrew ile yemeğe çıkmasının ardından uyandığında tecavüze uğradığını öne süren Laura'nın mücadelesini konu alıyordu. Dizi, 21. yüzyılda yaşanan aile hayatı, kimlik siyaseti ve yozlaşmayı işliyordu.

YALANCI DİZİSİNDE KİM YALAN SÖYLÜYOR?

Dizide kimin yalan söyleyip söylemediği şu anda bilinmiyor. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu ile ilgili bazı fikirler bulunuyor. Birçok kullanıcıya göre dizinin orijinal versiyonu olan 'Liar' dizisinde olduğu gibi doktor rolüne hayat veren Salih Bademci'nin yalan söylediği tahminler arasında bulunuyor. Ancak dizinin yerli versiyonunda durumun seyri bilinmiyor.