Petrol
79.94
0.74%
Euro
19.6106
0.50%
Dolar
18.6415
0.04%
Altın
1.066
0.44%
Borsa
4822
-3.57%
Bitcoin
318.472
-1.09%
BTXN Coin
5.17
0.19%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    • Yalancı Yarim'de Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin son halini görenler inanamadı: "Büyülendik"

    Yalancı Yarim'de Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin son halini görenler inanamadı: "Büyülendik"

    Hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde başrolü paylaşan Merve Sevi, son haliyle görenleri şaşırttı. Sevi'nin son halini görenler "Ne kadar güzelleşmiş" yorumunda bulundu.
    • 07.12.2022 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalancı Yarim'de Barış Akarsu'nun partneriydi! Merve Sevi'nin son halini görenler inanamadı: 'Büyülendik'

    Hayatını sanatçı Barış Akarsu ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde rol alan ve Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sevi, yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Ünlü isim, bir gelinlik mağazasından paylaşımda bulundu.

    Merve Sevi'nin son hali görenleri büyüledi

    Önce reklam filmlerinde rol alarak oyunculuğa başlayan ve ardından Omuz Omuza ile Hayat Bilgisi dizilerinde yer alan Merve Sevi, kariyerindeki asıl sıçrayışı Barış Akarsu ile başrolü paylaştığı Yalancı Yarim ile yaşamıştı.

    Yalancı Yarim de Barış Akarsu nun partneriydi! Merve Sevi nin son halini görenler inanamadı: 'Büyülendik' #1

    Barış Akarsu ile rol aldığı Yalancı Yarim'de Naz karakterine hayat vererek şöhretini arttıran oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

    Yalancı Yarim de Barış Akarsu nun partneriydi! Merve Sevi nin son halini görenler inanamadı: 'Büyülendik' #2

    "Evleniyor musun yoksa?"

    Sevi, beyazlar içinde pozlar vererek pozlarını art arda yayınladı. Ünlü oyuncuya "Evleniyor musun yoksa?" "Ne kadar güzelleşmiş" yorumları yağdı. Sevi bunun üzerine evlilik açıklamasında bulundu ve "Arkadaşımın markası için giyindim, evlilik yok" dedi.

    Yalancı Yarim de Barış Akarsu nun partneriydi! Merve Sevi nin son halini görenler inanamadı: 'Büyülendik' #3

    Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısı, Yalancı Yarim dizisini hatırlatarak "Keşke Naz da Tarık'la evlenebilseydi de düğünde böyle gelinlik giyseydi" yorumunda bulundu.


    Yurt dışından telefon getirmek için bilmeniz gerekenler
    Teknoloji

    Yurt dışından telefon getirmek için bilmeniz gerekenler

    Ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfedildi
    Teknoloji

    Ördeğe benzeyen bir dinozor türü keşfedildi

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir