Hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu ile Yalancı Yarim dizisinde başrolü paylaşan Merve Sevi, son haliyle görenleri şaşırttı. Sevi'nin son halini görenler "Ne kadar güzelleşmiş" yorumunda bulundu.

Hayatını sanatçı Barış Akarsu ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde rol alan ve Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sevi, yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Ünlü isim, bir gelinlik mağazasından paylaşımda bulundu.

Merve Sevi'nin son hali görenleri büyüledi

Önce reklam filmlerinde rol alarak oyunculuğa başlayan ve ardından Omuz Omuza ile Hayat Bilgisi dizilerinde yer alan Merve Sevi, kariyerindeki asıl sıçrayışı Barış Akarsu ile başrolü paylaştığı Yalancı Yarim ile yaşamıştı.

Barış Akarsu ile rol aldığı Yalancı Yarim'de Naz karakterine hayat vererek şöhretini arttıran oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

"Evleniyor musun yoksa?"

Sevi, beyazlar içinde pozlar vererek pozlarını art arda yayınladı. Ünlü oyuncuya "Evleniyor musun yoksa?" "Ne kadar güzelleşmiş" yorumları yağdı. Sevi bunun üzerine evlilik açıklamasında bulundu ve "Arkadaşımın markası için giyindim, evlilik yok" dedi.

Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısı, Yalancı Yarim dizisini hatırlatarak "Keşke Naz da Tarık'la evlenebilseydi de düğünde böyle gelinlik giyseydi" yorumunda bulundu.