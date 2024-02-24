Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi'nin son hali görenleri dumur etti! Zaman Merve için durmuş... Yayınladığı dönemde büyük bir ilgi ile izlenen Yalancı Yarim dizisinde Naz karakteriyle Barış Akarsu ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Merve Sevi son hali ile görenleri şaşkına çevirdi. Saki onca yıl hiç geçmemiş…

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Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Yalancı Yarim yayınlandığı döneme damga vuran dizilerin başında geliyor. Dizide başrolü Barış Akarsu ile paylaşan ve Naz karakterin hayat veren Merve Sevi bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Güzel oyuncu Naz karakteriyle hafızalarda unutulmaz bir yer edinmişti. Başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan oyuncu son hali ile gündeme bomba gibi düştü.

Güzelliği ile gönüllerde taht kurmayı başaran oyuncu son haliyle görenlere yıllar sanki hiç geçmemiş dedirtti.

İşte Merve Sevi’nin son hali…

Şimdilerde 36 yaşında olan Sevi ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde aktif bir yaşam sürdürüyor.

Onca yıl geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen başarılı oyuncu nasıl fit kaldığını ise, “Az yiyorum. 3-4 öğün yiyerek zayıflamıyorum. Protein ağırlık besleniyorum, bol su ve yeşil gıdalar..." sözleri ile açıkladı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun son haline ise, 'Hala çok güzel', 'Hiç değişmemiş', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yapıldı.