Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 2. fragmanı: Balonlar eşliğinde terk edildim

FOX ekranlarında yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinden, 2. fragman geldi. Yayınlanan yeni fragmanda Elçin Sangu ön plana çıkarken, karakteri hakkında detaylar yer aldı.

FOX TV bu sene yayınlanacak olan iddialı dizilerine bir yenisini daha eklerken, Yalancılar ve Mumları'nın ilk bölümü için geri sayım başladı.

Dizinin başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alırken, ilk bölümün ikinci fragmanı ise görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda Elçin Sangu ve yeni tarzı ön plana çıkarken, Sangu'nun canlandırdığı karakter tanıtıldı.

Sangu; Ceyda karakterine hayat vermeye hazırlanırken, fragmanda karakterin dışa dönük ve enerjik bir yapıda olduğu anlatılıyor.

Ceyda'yı üzebilecek tek erkeğin babası olduğu anlatılırken, babasının ise Ceyda'yı hatırlamadığı görülüyor. İşte Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 2. fragmanı...

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 2. fragmanı İZLE

DİZİDE YER ALAN DİĞER OYUNCULAR

Dizide İsmail Demirci, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz gibi dikkat çeken erkek oyuncular yer alıyor. Dizinin hedefi sadece Türkiye’de başarılı olmak değil, aynı zamanda yurt dışında da iyi bir kitleye sahip olabilmek.