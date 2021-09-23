Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 3. fragmanı: Parkta bulduğun kadını eve mi getiriyorsun?

FOX ekranlarında başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinden yeni fragman geldi. Yayınlanan fragmanda İsmail Demirci ve Feyyaz Duman ön plana çıkarken, dizinin yayın günü için bekleyiş başladı.

FOX TV bu sene yayınlanacak olan dizilerine bir yenisini daha ekleyerek, Yalancılar ve Mumları için yapımcı ile el sıkıştı.

Perşembe günü ekranda yer alacak olan dizinin başrolünde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alacak.

Dizi 4 kadının hayatını anlatırken, erkek karakter olarak ise İsmail Demirci, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz gibi dikkat çekici oyuncular yer alacak.

30 Eylül Perşembe günü yayın hayatına başlayacak olan dizinin 3. fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda Engin'in (İsmail Demirci) çocuklarını görmek için bazı planlar yaptığı, Elif'in ( Ceren Moray) eve getirdiği dadının ise Engin'e yardım ettiği görülüyor. İşte Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 3. fragmanı...

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 3. fragmanı İZLE

CEREN MONAY'DAN DİZİYE DAİR İLK AÇIKLAMA

Elif karakterine hayat vermeye hazırlanan Ceren Moray, "Güzel bir ekiple çalışıyoruz. Set ortamı, çalışma arkadaşlarımız, her şey çok güzel.

Fragmanımız beğenildi ve aldığımız tepkiler çok güzel. Şimdi de setten çıktım." dedi.