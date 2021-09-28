Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 4. fragmanı: Ölüm küçük bir çocuğa nasıl anlatılır?

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 4. fragmanı: Ölüm küçük bir çocuğa nasıl anlatılır?

FOX'un iddiaları dizilerinin arasına adını yazdırmaya hazırlanan Yalancılar ve Mumları, 3 Ekim'de ekranda olacak. Dizinin ilk bölümünden bir fragman daha yayınlanırken, sahneler ise dikkati çekti.

Başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisi, 3 Ekim Pazar günü ekranda olacak.

Dizinin günü Perşembe olarak belirlenmişti ancak pazar günü yayınlanan Uzak Şehrin Masalı final kararı aldı.

Reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyen Uzak Şehrin Masalı'nda sona gelinirken, pazar günleri Yalancılar ve Mumları için ayrıldı.

Dizinin ilk bölümü için geri sayım başlarken, 4. fragmanı ise bu akşam görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Elif'in ( Ceren Moray) kızı ile olan duygusal konuşması dikkati çekti.

( İsmail Demirci) Engin'in bulduğu bakıcı Elif'in evinde ise başlarken, Elif'in "Benim kocam öldü mü?" sözleri izleyenleri duygulandırdı. İşte Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 4. fragmanı...

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm 4. fragmanı İZLE

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak olan dizide çok etkileyici bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz, Melike Güner gibi önemli isimlerin buluştuğu dizi merakla bekleniyor. Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır.

Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.