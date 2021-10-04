Yalancılar ve Mumları 2. bölüm fragmanı: Ceset yok!

Yalancılar ve Mumları dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Konusu ile dikkati çeken dizinin 2. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Fragmanda kızların sakladığı cesedin yerinde olmadığı görüldü.

FOX TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden olan ve adını iddialı yapımlar arasına yazdırmak isteyen Yalancılar ve Mumları, dün yayınlandı.

Dün ekrana gelen dizinin başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Konusu ve oyuncu kadrorsu ile beğeni toplayan dizinin 2. bölüme özel 1. fragmanı ise YouTube üzerinden yayına verildi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Elif'in kızını okula bıraktığı sırada sürekli arayan özel numaranın tekrar aradığı ve Elif'in durum karşısında isyan ettiği görüldü.

Özel numaradan kimin aradığını öğrenmek isteyen Elif, Yakup sayesinde adrese dair bilgilere ulaşıyor.

Ancak kızları bekleyen en önemli tehlike ise cesedin küvette olmaması...

Kızlar cesedin küvette olmadığını görünce büyük bir paniğe kapılırken, yeni bölüm şimdiden merak konusu oldu. İşte Yalancılar ve Mumları 2. bölüm fragmanı...

Yalancılar ve Mumları 2. bölüm fragmanı İZLE

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak olan dizide çok etkileyici bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz, Melike Güner gibi önemli isimlerin buluştuğu dizi merakla bekleniyordu.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır.

Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.