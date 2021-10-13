Yalancılar ve Mumları 3. bölüm 2. fragmanı: Senin kocan yaşıyor!

Yalancılar ve Mumları 3. bölüm 2. fragmanı: Senin kocan yaşıyor!

Yalancılar ve Mumları dizisinin 3. bölümüne özel yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Elif'e bir telefon geldiği ve telefonda kocası Engin'in ölmediğini öğrendiği görüldü.

FOX ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları'nın başrolünde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin 3. bölüme özel 2. fragmanı ise YouTube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Elif'in kocası Engin'in ölmediğine dair bir telefon aldığı görüldü.

Engin kaçıp saklanmaya devam ederken, Elif ve Yakup ölüp ölmediğini öğrenmek için peşine düşüyor.

Yakup peşine düştüğü Engin'i yakalamaya çok yakın olurken, Elif eve gelen yardımcının kızının söylediklerinden şüphelenmeye başlıyor.

Yardımcısına kızının babasını soran ve şüphelerini gidermeye çalışan Elif rahatsız olurken, Engin ise onun etrafında dolaşıyor. İşte Yalancılar ve Mumları 3. bölüm 2. fragmanı...

Yalancılar ve Mumları 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak olan dizide çok etkileyici bir oyuncu kadrosu bulunuyor. Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz, Melike Güner gibi önemli isimlerin buluştuğu dizi merakla bekleniyordu.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.