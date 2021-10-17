Yalancılar ve Mumları'na bomba transfer! Çukur ve Hercai'den sonra orayı da uçuracak

Yalancılar ve Mumları'na bomba transfer! Çukur ve Hercai'den sonra orayı da uçuracak

FOX TV'nin iddialı dizisi Yalancılar ve Mumları'ndan bomba transfer haberi geldi. Çukur ve Hercai dizileriyle büyük bir üne kavuşan Ahmet Tansu Taşanlar, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

BBC formatı Mistresses'ın yerli uyarlaması Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları dizisinin güçlü bir hikayesi bulunuyor.

Başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları'ndan izleyicilerini sevindirecek bir transfer haberi geldi.

AHMET TANSU TAŞANLAR KADROYA DAHİL OLDU

Ahmet Tansu Taşanlar, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da canlandırdığı Avukat Nazım karakteri ile hafızalara kazınan Ahmet Tansu Taşanlar, ardından ''Hercai'' dizisinde Azad karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Yalancılar ve Mumları dizisi ile ekranlara geri dönen Taşanlar, 17 Ekim Pazar günü yani bu akşam yayınlanacak olan bölümden itibaren Dr. Fuat karakterine hayat verecek.

Dr. Fuat, Ceyda'nın babası Ömer'in kaldığı bakımevinde göreve başlayacak. Bakımevinde kurallara yeterince uyulmamasından şikayetçi olması ve fazlasıyla gevşek bulduğu ortamı disipline etmeye çalışması Dr. Fuat ile Ceyda'yı karşı karşıya getirecek.