Yalancılar ve Mumları'nın Şebnem'i Burcu Gölgedar kimdir? İşte Burcu Gölgedar'ın biyografisi

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda Şebnem karakterine hayat veren Burcu Gölgedar hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Yalancılar ve Mumları'nın Şebnem'i Burcu Gölgedar kimdir?

FOX TV'nin bu sezon en iddialı projelerinden biri olan ve birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

BBC formatı Mistresses'ın yerli uyarlaması olan Med Yapım imzalı Yalancılar ve Mumları'nın başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar yer alıyor.

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizide Şebnem karakterine hayat veren Burcu Gögedar'ınn hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, "Yalancılar ve Mumları Şebnem kimdir? Burcu Gölgedar kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor.

Peki Yalancılar ve Mumları'nın Şebnem'i Burcu Gölgedar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Burcu Gölgedar'ın hayatı ve kariyeri...

BURCU GÖLGEDAR KİMDİR?

Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Burcu Gölgedar, okul hayatında aktif olarak tiyatro sahnelerine çıkmış ve oyunculuk kabiliyetini artırmıştır.

Oyunculuk kariyerine 2013'te yayınlanan ''Güneşi Beklerken'' dizisi ile başlayan Burcu Gölgedar, denizi ve hayvanları çok sevmektedir. Daha önce ''Avlu'' ve ''Çukur'' dizlerinde yer almıştır.

Gölgedar, kamera karşısına en son 2021 yılında Esma karakterine hayat verdiği, San Sebastian Film Festivali'nde yarışan ve birçok ödüle layık görülen ''İki Şafak Arasında'' filmiyle geçmiştir.

BURCU GÖLGEDAR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER