Yalancı'nın Deniz'i Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu'nun biyografisi

Yayın hayatına başlayan dizi Yalancı ile ekranlara geri dönen Burçin Terzioğlu, Deniz Sungur karakteriyle seyircilerin karşısında. Peki Yalancı dizisi Deniz kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında?

Show Tv'de yeni bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak olan Yalancı dizisi oyuncu kadrosunda ve konusuyla merak ediliyor.

Başrol karakteri Deniz Sungur'a hayat verecek olan Burçin Terzioğlu, rol arkadaşı Salih Bademci ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Seyircileri sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu'na dair bilgileri araştırmaya koyuldu. Poyraz Karayel dizisi Ayşegük karakteriyle kariyerindeki zirveyi yakalayan oyuncu, yeni projesiyle ekranlara döndü.

Peki, Yalancı dizisi Deniz kim? Burçin Terzioğlu kaç yaşında,evli mi? İşte merak edilenler...

YALANCI DİZİSİ DENİZ SUNGUR KARAKTERİ

Yasemin’in kardeşi. Murat’ın eski eşi. Edebiyat öğretmeni. Başına buyruk, savaşçı, mücadeleden korkmayan, inatçı bir kişiliği var. Onu diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliği adalet duygusu. Hayatının kontrolünü ele alabilmek için verdiği savaşın, kendini yeniden keşfetmenin hikayesi onunki. Hassas dengelerle elinde tutmaya çalıştığı hayatı bir gecede yerle bir olacak.

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği "Simge" karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla "Kınalı Kar", "Kadın İsterse", "Fırtına", Ey Aşk Nerdesin", "Ezel", "Merhamet", "Kurşun" dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı "Poyraz Karayel" dizisinde 3 sezon boyunca birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

"Hakan: Muhafız"'da "Rüya" karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, 2019 yılında vizyona giren "Güzelliğin Portresi" isimli gerilim türündeki sinema filminde "Nisan" karakteriyle başrolde yer almıştır.

Son olarak, kadın cinayetlerini konu edinen "Hükümsüz" dizisinde "Esma" karakterine hayat vermiştir.

BURÇİN TERZİOĞLU EVLİ Mİ?

1980 doğumlu olan Burçin Terzioğlu, 2021 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

2008-2014 yılları arasında oyuncu Murat Yıldırım ile evli kaldı. 2015-2018 yılları arasında oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadı fakat çift evlenmeden ayrıldı.