Yalancı'nın yıldızı Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz halini görenler doktorunu sordu!

Yalancı dizisinde rol alan Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali gündeme geldi. Terzioğlu'nun eski halini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha önce birçok projede yer alan Burçin Terzioğlu, son olarak Yalancı dizisinde yer aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Salih Bademci ile birlikte başrolü paylaşan Terzioğlu, dizinin final kararı almasının karşısında şoke oldu.

Büyük umutlarla başlayan proje, ekran macerasını yayınlanan son bölümü noktalamaya hazırlanıyor.

Dizisinin final yapması ile gündeme gelen Burçin Terzioğlu, eski hali ile hayranlarını şoke etti.

Terzioğlu'nun eski halini gören hayranları, estetikle bambaşka biri olduğuna yönelik yorumlar yaptı.

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ESKİ HALİ

Güzel ve başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, eski hali ile dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun yıllar içinde yaşadığı değişimi görenler, estetiklerini gündeme getirdi.

Kadın İsterse dizisi ile yıllar önce seyircilerin karşısına çıkan Terzioğlu, bir dönem Murat Yıldırım'la evliydi.

Murat Yıldırım'dan boşandıktan sonra Poyraz Karayel dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, son olarak Yalancı dizisinde boy gösterdi.