Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, nereli, kaç kere evlendi? Yalçın Dümer biyografisi..

Sinema ve TV oyuncusu Yalçın Dümer, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Yalçın Dümer kimdir? İşte Yalçın Dümer'in biyografisi..

Gözlerden uzak bir yaşam süren Yalçın Dümer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Dümer, yaptığı paylaşımda 3 yıldır kızını görmediğini ve onu çok özlediğini söylemişti.

Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Programın sıkı takipçileri, Yalçın Dümer kimdir? Yalçın Dümer kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, kaç kez evlendi? İşte Yalçın Dümer'e dair merak edilenler..

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Dümer, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuş ve Konservatuar öğrencisiyken babasından izin alıp Şehir Tiyatroları'na girmiştir.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanınan Dümer, 1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol almıştır.

Sinema ve televizyon oyunculuğu ardından sunuculuk kariyerine adım atmış ve ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence'' adlı programı sunmıştğur.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sunan Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sunmuştur.

1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaşmıştır.

YALÇIN DÜMER'İN EVLİLİKLERİ

Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapmıştır.

Daha sonra 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlenen Dümer, 27 Mayıs 1995 tarihinde boşanmıştır. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı vardır.

Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlenmiş ve ikili, 1999 yılında boşanmıştır.