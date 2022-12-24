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- Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı: Karımı almaya geldim!
Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı: Karımı almaya geldim!
- 24.12.2022 - 09:54
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını devam ediyor.
aşrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, reyting rekorları kırıyor.
Afra Saraçoğlu'nun Seyran'a Mert Ramazan Demir'in ise Ferit'e hayat verdiği dizi, her bölümünde heyecanı doruğa çıkarıyor.
Dizinin dün yayınlanan yeni bölümü sonrası fragmanı da görücüye çıktı.Fragmanda; Seyran ve Ferit'in ayrı düştüğü görüldü.
Seyran'ı almak için Halis Ağa'nın evine gelen ve "Karımı almaya geldim" diyen Ferit, eli boş döndü.
Seyran'ın onunla gelmek istemediğini öğrenen Ferit, eve gittiği sırada krizi girdi.
Yalı Çapkını 15. bölüm fragmanı İZLE