Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalıdaki yasak aşk ortaya çıkıyor...

Yalı Çapkını dizisinde her şey normale dönerken yeni bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı. Yalıdaki bütün yasak aşkların foyası çıkıyor. İşte Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde Ferit, babasının evine dönen Seyran’ı kaçırmak için yola koyuldu. Seyran’ı evinden kaçırıp baş başa olacakları bir eve götürdü.

Orada geçirdikleri zorlu günden sonra Ferit, aileleri barıştırmak için plan hazırladı. İkili yılbaşı yemeği düzenledi.

Yılbaşı yemeğinde iki aile karşılıklı olarak konuştu ve sorunlar düzeldi. Kazım Ağa ve Halis Ağa sarıldı. Bütün sorunlar ortadan kalkarken yeni bölüm fragmanı şaşırttı.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkacak. Dergi çekimi için gelen kadın Ferit’i baştan çıkarmaya çalışacak. Evin hizmetlisi Sultan’ın Ferit’e olan duyguları açığa çıkacak.

Fragmanda ekranlara damga vuran en büyük olay ise, Ferit, babası ve İfakat arasında yaşanan yasak aşka şahit olacak. İşte fragman….