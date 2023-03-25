Yalı Çapkını 26. bölüm 1. fragmanı! Zerrin'in çomağı Ferit'e takılıyor... Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Ferit'in Zerrin'e "uzak durun hayatımdan" diyerek bağırması dikkat çekerken, İfakat'in gizli buluşması da yeni planların sinyalini verdi.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi.

Reytinglerde yine kendini gösteren Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlere yer veriyor.

Dizide bu sıralar, Zerrin rüzgarı esiyor. Pelin'in annesi Zerrin, Seyran ve Ferit'i ayırmak için elinden geleni yapıyor.

Seyirciler heyecanla yeni bölümü beklerken, fragman da geldi.

Yeni fragman yayında

31 Mart Cuma günü yayınlanacak olan Yalı Çapkını 26. bölümün 1. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, Seyran "Dokunma bana" diyerek evi terk ederken, Ferit'in Pelin ve annesini "Uzak durun hayatımdan" diye uyarması ve İfakat'ın Zerrin ile buluşması dikkat çekti.