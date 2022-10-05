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    Yalı Çapkını 3. bölüm 2. fragmanı: Seyran, Ferit'i öpüşme sonrası fena hırpaladı

    Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında; Seyran ve Ferit'in öpüştüğü görülürken, yeni gelin Seyran'a yalı ahalisi tarafından takılar verilmeye başlandı. Ferit ise "Şov başlıyor" dedi.
    • 05.10.2022 - 13:18
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    Yalı Çapkını 3. bölüm 2. fragmanı: Seyran, Ferit'i öpüşme sonrası fena hırpaladı

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, ilgi çekmeye devam ediyor.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, birçok sosyolojik konuya da gönderme yapıyor.

    Afra Saraçoğlu'nun Seyran ve Mert Ramazan Demir'in Ferit'e hayat verdiği dizi, 3. bölümüyle bilrikte de hayran kitlesini artırdı.

    Dizinin yayınlanan son fragmanında; seyircilerin heyecanlandığı öpüşme sahnesinin sonunun kötü bittiği görüldü.

    Seyran kendisini öpen Ferit'e ateş püskürdü ve sevdiği biri ollduğunu söyleyerek odadan kovdu.

    Öte yandan evdekiler tarafından hediye yağmuruna tutulan Seyran'ı gören Ferit, "Şov başlıyor" diyerek sahte dostlukların altını çizdi.

    Yalı Çapkını 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 3. bölüm 2. fragmanı: Seyran, Ferit i öpüşme sonrası fena hırpaladı #1


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