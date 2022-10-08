Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı: Seyran kocasının gözyaşlarını siliyor...

Yalı Çapkını yayınlanan son fargmanı ile yine nefes kesti. Ferit'in ağlamasına üzülen Seyran, yemek masasından kalktı ve onun arkasından gitti.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Yayınlanan son fragmanında; Seyran'ın Ferit'in yanında olduğu ve gözyaşlarına dayanamadığı görüldü.

Ailesi İstanbul'a taşınan Seyran, onları görmek için yalıdakilerden izin istedi ancak umduğunu bulamadı.

Kısıtlanan ve ailesini görmek isteyen Seyran, soluğu onların yanında aldı ve ablasıyla özlem giderdi.

Yalıdaki olayların içerisine iyice dahil olan ve yaşanan kaosu gören Seyran, korkmaya bir yandan ise Ferit'e acımaya başladı.

İşte Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı...

Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı İZLE