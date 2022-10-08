Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.671
-2.15%
BTXN Coin
10.12
-4.52%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı: Seyran kocasının gözyaşlarını siliyor...

    Yalı Çapkını yayınlanan son fargmanı ile yine nefes kesti. Ferit'in ağlamasına üzülen Seyran, yemek masasından kalktı ve onun arkasından gitti.
    • 08.10.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı: Seyran kocasının gözyaşlarını siliyor...

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan son fragmanında; Seyran'ın Ferit'in yanında olduğu ve gözyaşlarına dayanamadığı görüldü.

    Ailesi İstanbul'a taşınan Seyran, onları görmek için yalıdakilerden izin istedi ancak umduğunu bulamadı.

    Kısıtlanan ve ailesini görmek isteyen Seyran, soluğu onların yanında aldı ve ablasıyla özlem giderdi.

    Yalıdaki olayların içerisine iyice dahil olan ve yaşanan kaosu gören Seyran, korkmaya bir yandan ise Ferit'e acımaya başladı.

    İşte Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı...

    Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 4. bölüm 1. fragmanı: Seyran kocasının gözyaşlarını siliyor... #1


    Bakü-Erivan sınır çalışmalarına destek verecek
    Dünya

    Bakü-Erivan sınır çalışmalarına destek verecek

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Kate Middleton'a İrlanda ziyareti sırasında tepki
    Dünya

    Kate Middleton'a İrlanda ziyareti sırasında tepki

    Görüş Bildir