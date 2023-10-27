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Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı: Kuma getirdi, baba oluyor! O detay aileyi sarsacak

Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı: Kuma getirdi, baba oluyor! O detay aileyi sarsacak Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle adeta nefes kesti. Pelo'nun hamile bir şekilde ortaya çıkması tüm dengeleri değiştirecek. Ancak o detay aileyi derinden sarsacak. İşte yeni bölüm fragmanı...