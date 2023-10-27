Türk televizyon dizilerinin sevilen isimlerinden biri olan "Yalı Çapkını," Star TV ekranlarında büyük bir başarı elde ediyor.
Son bölümüyle izleyicileri bir kez daha büyülemeyi başaran dizi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.
Dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük heyecan yaratan diziden beklenen fragman geldi. Ferit’in müjdeli haberiyle bakın dengeler nasıl değişecek...
Ferit baba oluyor!
Ferit'in eski sevgilisi Pelin, aylar sonra geri dönüyor. Ama artık iki kişi...
Ferit, Pelin'den erkek bebek bekliyor. Hastane odasında Seyran'ın yer alması ise kafaları karıştırdı.
Öte yandan Seyran, Ferit ve Sultan'ın birlikte olduğunu öğreniyor. Bakalım sonrasında neler yapacak. İşte yeni bölüm fragmanı...