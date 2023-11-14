Yalı Çapkını 46. bölüm 1. fragmanı: Ferit sonunda Pelin'e nikah kıyıyor! Seyran evden kovuldu! Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında, Ferit ve Halis Korhan'ın Pelin'in evine gittiği görüldü. Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni sezonuyla devam ediyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrol oynadığı dizi, yeni sezona sönük bir açılış yaptı.

Yeni sezonun ilk başlarında istenileni veremeyen dizi, Pelin karakterinin geri dönüşüyle yeniden hareketlendi.

Pelin hamile olarak geri dönmesinin ardından Ferit'in kafası karışırken, son fragmanda Halis Korhan'ın da hamileliği öğrendiği görüldü.

Ferit şimdi ne yapacak?

Ferit ve Halis Korhan, Pelin'in evine gitti. Şehmus'la konuşan Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Şehmus'un Pelin'e nikah kıyacaksın demesinden sonra kafası karışan Ferit'in en karar vereceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.