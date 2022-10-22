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    Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı: Ferit, Seyran'ın hamile olduğunu söyledi

    Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında; Ferit'in Seyran'ı kıskanmaya başladığı ve bu yüzden okula devam etmesine engel olduğu görüldü.
    • 22.10.2022 - 12:37
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    Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı: Ferit, Seyran'ın hamile olduğunu söyledi

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, devam ediyor.

    Afra Saraçoğlu, Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolünde yer aldığı diziden yayınlanan son fragman ise yine nefes kesti.

    Yayınlanan fragmanda; Seyran'ın eski sevgilisinin İstanbul'a gelmesinin Ferit'i rahatsız ettiği görüldü.

    Seyran'ı kıskanan Ferit, onun okula devam etmesine de engel oldu ve hamilelik olayını ortaya attı.

    Yaşananlar karşısında kötü hisseden Seyran'ın bundan sonra ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı.

    Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı...

    Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı: Ferit, Seyran ın hamile olduğunu söyledi #1


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