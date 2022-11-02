Petrol
94.46
-0.20%
Euro
18.4475
0.48%
Dolar
18.6206
0.19%
Altın
990.77
0.56%
Borsa
4095
0.99%
Bitcoin
385.317
0.13%
BTXN Coin
10.23
-1.15%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü

    Yalı Çapkını yayınlanan son fragman ile yine zirveye oturmayı başardı. 1 Milyondan fazla kişi tarafından izlenen fragman, Seyran ve Ferit'in kıskançlık sahnelerine ev sahipliği yapıyor.
    • 02.11.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiğ ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, rekor kırıyor.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, reytinglerde zaman geçtikçe daha iyi oranlar elde etmeye başladı.

    Sosyal medya ve Youtube üzerinden rekor kıran dizinin yayınlanan son fragmanı ise 1,7 milyon kişi tarafından izlendi.

    Yayınlanan son fragmanda; Seyran ve Ferit'in bir anlaşma yaptığı görüldü.

    Seyran bu anlaşmayı kazanması halinde üniversiteye devam etmek istediğini söylerken, Ferit ise çocuk istediğini söyledi.

    Ferit'in annesine Seyran'ı kıskandığını itiraf etmesi ise aşkın yavaş yavaş başladığının kanıtı oldu.

    Seyran'ın piyano çaldığı gecede Ferit'in Suna ile öpüşmesi olay oldu...

    İşte Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı...

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran ın ablası, herkesin içinde öpüştü #1


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti
    Gündem

    Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti

    Yaşamın ilk 6 yılı bir ağacın köklerine benzer
    Kitap

    Yaşamın ilk 6 yılı bir ağacın köklerine benzer

    Görüş Bildir