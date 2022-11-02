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- Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü
- 02.11.2022 - 13:31
- Güncelleme : 02.11.2022 - 13:32
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiğ ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, rekor kırıyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, reytinglerde zaman geçtikçe daha iyi oranlar elde etmeye başladı.
Sosyal medya ve Youtube üzerinden rekor kıran dizinin yayınlanan son fragmanı ise 1,7 milyon kişi tarafından izlendi.
Yayınlanan son fragmanda; Seyran ve Ferit'in bir anlaşma yaptığı görüldü.
Seyran bu anlaşmayı kazanması halinde üniversiteye devam etmek istediğini söylerken, Ferit ise çocuk istediğini söyledi.
Ferit'in annesine Seyran'ı kıskandığını itiraf etmesi ise aşkın yavaş yavaş başladığının kanıtı oldu.
Seyran'ın piyano çaldığı gecede Ferit'in Suna ile öpüşmesi olay oldu...
İşte Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı...
Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı İZLE