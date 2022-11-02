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Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü

Yalı Çapkını 7. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın ablası, herkesin içinde öpüştü

Yalı Çapkını yayınlanan son fragman ile yine zirveye oturmayı başardı. 1 Milyondan fazla kişi tarafından izlenen fragman, Seyran ve Ferit'in kıskançlık sahnelerine ev sahipliği yapıyor.