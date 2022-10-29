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- Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı: Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi!
Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı: Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi!
- 29.10.2022 - 14:28
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni fragmanı ile ses getirdi.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı dizinin son fragmanı, kısa süre içerisinde trendlere yerleşti.
Birçok sosyolojik olaya ışık tutan dizide Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu ile Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir'in uyumu göz dolduruyor.
İkili sayesinde dizinin izlenme oranı gittikçe artarken, yayınlanan son fragmanda ise yine entrika yer aldı.
Seyran'ın aniden bayılması "bebek müjdesini" gündeme getirirken, Ferit ise olaylardan dolayı delirdi.
Esip gürleyen Ferit'e sarılan ve ağlamaya başlayan Seyran, seyirci ile birlikte Ferit'in de kalbini kazandı.
İşte Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı...
Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı İZLE