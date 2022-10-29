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Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı: Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi!

Yalı Çapkını 7. bölüm fragmanı: Seyran ve Ferit'ten bebek müjdesi!

Yalı Çapkını yayınladığı son fragman ile yine nefes kesti. Seyran'ın aniden bayılması "bebek müjdesini" gündeme getirdi. Ferit'in kıskançlıkları ise Seyran'ın sarılması ile son buldu.