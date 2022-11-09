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    Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran ilk kez birlikte oluyor!

    Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin son bölümü olay olmuştu. Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
    • 09.11.2022 - 15:52
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    Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran ilk kez birlikte oluyor!

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

    Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Reyting rekorları kıran fenomen dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran’ın ablasının öpüşme sahnesi ekranlara damga vurmuştu.

    Seyran’ın o anı gördükten sonraki yapacakları ise merak konusu olmuştu. Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde olacaklar…

    Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran ilk kez birlikte oluyor! #1


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