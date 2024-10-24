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Haber Merkezi

Her bölümüyle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı derin hikaye, bu bölümde de izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Başrollerde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in sergilediği güçlü performanslar, izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Diziden yeni fragman geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

HALİS AĞA GERİ DÖNDÜ

Seyran'ın başının belada olduğunu öğrenen Ferit, Diyar'ı nikah masasında bırakıp Seyran'ı kurtardı.

Seyran ve Ferit yeniden bir araya gelecek mi? Öte yandan Halis Ağa geri döndü. Peki, bundan sonra Korhan ailesini neler bekliyor?

İşte Yalı Çapkını 80. bölüm 2. fragman...