Yalı Çapkını 9. bölüm 1. fragmanı: Ferit, Seyran ve Yusuf'u bastı!

Yalı Çapkını yayınlanan yeni fragmanı ile yine rekor kırdı. Herkes tarafından sevilerek izlenen dizinin son fragmanında; Yusuf'un yeniden Seyran'ın karşısına çıktığı görüldü.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi hem sosyal medyada hem de reytinglerde rekor kırıyor.

Youtube üzerinnden 8 milyona yakın izlenme alan dizinin yayınlanan son fragmanı, yine nefes kesti.

Son fragmanda; Seyran'ın ablasını kaçırmak iç.in harekete geçtiği ve Ferit ile iş birliği yaptığı görüldü.

Suna ise kaçmaktan korkmasına rağmen, Seyran ve Ferit'in yardımını geri çevirmedi.

Seyran ve Suna'nın babası öğrendiklerinden sonra yine ortalığı birbirine katarken, Suna ise Yusuf'la bir kez daha karşılaştı.

İşte Yalı Çapkını 9. bölüm 1. fragmanı...

Yalı Çapkını 9. bölüm 1. fragmanı İZLE