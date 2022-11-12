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- Yalı Çapkını Abidin'in ağda yaptırdığı anlar
Yalı Çapkını Abidin'in ağda yaptırdığı anlar
Dizideki 'Abidin' karakteriyle sevilen oyuncunun, geçtiğimiz dönemlerde katıldığı programda vücuduna ağda yaptırdığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 12.11.2022 - 11:11
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Abidin karakterine can veren Ersin Arıcı gündemde.
Sevilen Oyuncu Ersin Arıcı'nın geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına katıldığı ortaya çıktı.
Programda ağda yaptırdı
'İmkansız Kareoke' programına katılan Ersin Arıcı'nın ilginç görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Ersin Arıcı'nın programda, tüm vücuduna ağda yaptırdığı görülüyor.
İşte o anlar...
Yalı Çapkını Abidin'in ağda yaptırdığı anlar VİDEO