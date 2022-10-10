Yalı Çapkını dizisi Ferit'i Mert Ramazan Demir kimdir, sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir kaç yaşında?

Şimdilerde Star TV'de Yalı Çapkını dizisinde Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir'in hayatı ve yaşı gibi konular merak edildi. Peki Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir kimdir?

Star TV ekranlarında Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in hayatı ve memleketi merak ediliyor. Ünlü oyuncu daha önce Aşkopat, Üç Harfliler Adak gibi sinema filmlerinde rol almıştı. Peki Yalı Çapkını dizisi Ferit'i Mert Ramazan Demir kimdir, sevgilisi kim?

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir kimdir?

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği Bakırköy'de geçtiği bilien isim lise eğitimi sonrası vakit kaybetmeden bir oyunculuk ajansında eğitim almaya başlamıştır. Oyuncunun rol aldığı ilk dizi ise 2020 senesinde yayınlanan Çıplak dizisidir.

Demir, 2015 yılında Aşkopat, 2019'da ise Üç Harfliler:Adak sinema filmlerinde rol almıştır. Fakat İlker Kaleli, Ceren Moray ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerle beraber rol aldığı Öğretmen dizisiyle şöhretini daha da artırmıştır.

Mert Ramazan Demir'in sevgilisi kimdir?

Şimdilerde Afra Saraçoğlu ile birlikte Yalı Çapkını dizisinde rol alan yakışıklı oyuncunun sevgilisi olmadığı biliniyor.