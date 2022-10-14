Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte Yalı Çapkını dizisi çekim yeri!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin çekim yeri pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yeri...

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nın çekimleri birden fazla yerde gerçekleşiyor. Sevilen dizinin nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Dizi daha ilk günden karakterleri ve hikayesiyle ilgi çekmişti. İşte çekim yeri...

Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını dizisi Gaziantep ve İstanbul'da çekiliyor. İlgiyle takip edilen dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekilmekte.

Yalı Çapkını dizisi konusu nedir?

Dizide sorumsuzluklarıyla hem ailesi hem de dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilmiştir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamamaktadır. Ayrıca uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevi olmaktadır. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı oldukça etkileyecektir.

Yalı Çapkını dizisi oyuncuları kimler?

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay.