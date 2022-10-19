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    Yalı Çapkını dizisinde tansiyon giderek yükseliyor! 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
    • 19.10.2022 - 14:33
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    Yalı Çapkını dizisinde tansiyon giderek yükseliyor! 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

    Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Reyting rekorları kıran fenomen dizisinin yeni bölümü merak konusu olmuştu.

    Cuma günü yayınlanacak olan Yalı Çapkını yeni bölümünün 2. Fragmanı yayınlandı.

    Yalı Çapkını 5. bölüm 2. fragman İZLE

    Yalı Çapkını dizisinde tansiyon giderek yükseliyor! 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! #1


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