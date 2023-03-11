Yalı Çapkını dizisinden "yok artık" dedirten yeni fragman! Korhan’ların yeni gelini: Pelin! Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, dün akşamki bölümüyle reytingleri yıktı geçti. Ferit ve Seyran arasında her şey düzelirken, Pelin’in annesinin çıkıp gelmesi ortalığı birbirine katacak. İşte Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı…

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran birlikte olmadı. Seyran bu süreçte kendini Ferit'e teslim etmek için hazırlanıyordu. Yeni bölümde Seyran tam bunun için hazır olduğunu dile getirirken beklenmedik bir durum yaşandı.

Pelin'in annesi Halis Ağa'ya öfke kustu. Ferit'e, Seyran'ı boşayıp Pelin'le evlenmesi gerektiğini belirtti. Peki Ferit bundan sonra ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı