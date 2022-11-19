Yalı Çapkını Kazım Ağa ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda olan Yalı Çapkını, Kazım Ağa'nın kanlar içinde kaldığı sahne ile bitti. Peki Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu? Detaylar...

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, kısa sürede kendini sevdirdi.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak gibi isimler yer alıyor.

18 Kasım akşamı 9. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, heyecanlı anlara sahne oldu.

Suna, kız kardeşini Kazım'ın elinden kurtarmak için Kazım'ın kafasına dambılla vurdu. Kazım son sahnede kanlar içinde cansız bir şekilde kanlar içinde yatakta kaldı.

Seyirciler, "Yalı Çapkını Kazım ölecek mi" merak ediyor. Peki Yalı Çapkını Kazım Ağa ölüyor mu, Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı? Gerçek hikayede ne oluyor? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Kazım ölecek mi?

Yalı Çapkını Kazım Ağa'nın akıbeti yeni bölümde belli olacak. Dizinin en dikkat çeken karakteri olduğu düşünülen Kazım, seyircilerin yorumuna göre diziden ayrılmayacak.

Oyuncu Diren Polatoğulları da konuya ilişkin herhangi bir ayrılık açıklaması yapmadı.

25 Kasım'da yayınlanacak olan 10.bölümde Kazım'ın hastaneye kaldırılması ve kurtarılması bekleniyor.