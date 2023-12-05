Yalı Çapkını ve Kızılcık'a dişli rakip! O dizi cumaya alındı

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FOX ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Bambaşka Biri, yayın hayatına devam ediyor.
Hande Erçel ve Burak Deniz'i başrolde buluşturan dizinin kadrosunda Cem Davran, Uğur Uzunel gibi isimler yer alıyor.
Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Bambaşka Biri dizisi için final iddiaları gündeme gelirken, başka bir değişikliğe gidildi.
4 Aralık Pazartesi diziyi akışta göremeyen izleyiciler, hemen sorguladı.
Kanalın yayın akışına bakıldığında ise gerçek ortaya çıktı.
Cumaya alındı
Bambaşka Biri dizisi, artık cuma günleri yeni bölümleriyle ekranda olacak.
Ekranlardaki reyting yarışında nabız yükselecek.
Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını ile aynı güne denk getirilen dizinin akıbeti merak ediliyor.