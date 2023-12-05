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Yalı Çapkını ve Kızılcık'a dişli rakip! O dizi cumaya alındı

Yalı Çapkını ve Kızılcık'a dişli rakip! O dizi cumaya alındı Fox'un Hande Erçel ve Burak Deniz'li dizisi Bambaşka Biri, artık cuma akşamları reyting yarışına dahil olacak.