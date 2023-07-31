Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler havuza girdi, kuğu gibi süzüldü..."Yaktın Asuman" Sezon tatilini değerlendiren Öznur Serçeler, havuzdan kareler paylaştı.

Star TV'nin gözde dizisi Yalı Çapkını sezon finali yaptı ancak oyuncuları magazinin merceğinde...

Dizide Korhanlar'ın gelini Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Serçeler, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Havuzdan paylaştı

Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu, Merhamet, Erkenci Kuş ve Recep İvedik gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Öznur Serçeler, yine adından söz ettirdi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu Öznur Serçeler, havuzdan pozlar verdi.

Islak saçları ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan Serçeler "Süzülürken" notunu düştü.