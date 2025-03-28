Yalı Çapkını'nın Duru Korhan'ı bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu'na benzetiliyor...

Yağmur Uçar
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını cuma akşamları izleyicisiyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizi 28 Mart’ta 100. bölümüyle ekrana gelecek.
Zaman atlaması yaşanacak yeni bölümde Seyran ve Ferit’in bir kızları olacak. Çiftin 5 yaşındaki kızı Duru karakterini ise Sara Yılmaz üstlenecek.
SARA YILMAZ İLE AFRA SARAÇOĞLU BENZERLİĞİ
Yalı Çapkını dizisine 100. bölümde dahil olacak olan Sara Yılmaz Afra Saraçoğlu ile kamera karşısına çıktı.
Yalıda çekilen o kare Yılmaz’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Dizide anne kızı oynayacak ikilinin birbirlerine benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.