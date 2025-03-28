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Yalı Çapkını'nın Duru Korhan'ı bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu'na benzetiliyor...

Yalı Çapkını'nın Duru Korhan'ı bakın kim çıktı! Afra Saraçoğlu'na benzetiliyor... Bu akşam 100. bölümüyle ekranlara gelecek Yalı Çapkını’ndan yeni kareler geldi. Zaman atlaması yaşanan dizide Seyran ile Ferit’in kızlarını oynayacak Sara Yılmaz, Afra Saraçoğlu’yla objektif karşısına geçti.