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    • Yalı Çapkını'nın Esme'si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı'dan olay poz: "Kazım Ağa görmesin"

    Yalı Çapkını'nın Esme'si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı'dan olay poz: "Kazım Ağa görmesin"

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Esme karakterini canlandıran Sezin Bozacı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ünlü ismin gerçek hayattaki hali görenleri mest etti.
    • 09.12.2022 - 17:44
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    Yalı Çapkını'nın Esme'si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı'dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin'

    Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Suna'nın annesi Esme'ye hayat veren oyuncu Sezin Bozacı'nın gerçek hayattaki hali görenleri büyüledi. Sevilen dizi Star TV ekranlarında izleyici ile buluşurken, Esme karakteri ise oyunculuğuyla izleyenleri büyülemişti.

    Yalı Çapkını'nın Esme'sinden olay bacak dekolteli pozlar!

    İlgiyle izlenen dizide iki çocuğu olan Esme karakteri eşi Kazım tarafından sindirilen, şiddet gören bir karakterine hayat veriyor. Esme'yi canlandıran 45 yaşındaki Bozacı, 5 Aralık 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir.

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #1

    Dizide gösterişten uzak giyinen Esme karakteri ise seyirci karşısına sık sık makyasız ve bakımsız şekilde çıkıyor.

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #2

    Dizide perişan ve bakımsız halleriyle biliniyordu

    Esme'nin perişan hallerine alışık olan seyirci, ünlü ismi sosyal medyada dekolteli şekilde görünce mest oldu.

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #3

    Bozacı'nın rolünün aksine gerçekteki halini yansıtan Instagram paylaşımlarına, takipçilerden beğeni yağdı.

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #4

    Ünlü isim daha önce Şeref Meselesi, İkimizin Yerine ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda da yer almıştı.

    İşte Yalı Çapkını'nın Esme'si Sezin Bozacı'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #5

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #6

    Yalı Çapkını nın Esme si bacak dekolteli pozlarıyla büyüledi! Sezin Bozacı dan olay poz: 'Kazım Ağa görmesin' #7


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