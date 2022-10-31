Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski hali şoke etti! "Allah yürü ya kulum demiş"

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski hali şoke etti! "Allah yürü ya kulum demiş"

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakteriyle büyük ilgi gören oyuncu Mert Ramazan Demir'in eski hali ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun o halini gören gözlerine inanamıyor. Meğer yıllar önce...

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Kalifornia'da oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra kariyerine devam eden Mert Ramazan Demir, Damla Sönmez, Ushan Çakır ve Cansu Tosun'un başrollerinde yer aldığı I am You filmiyle sinemaya adım attı.

Daha sonra Öğretmen dizisiyle ismini milyonlara duyuran genç yıldız, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde oynuyor.

Yalı Çapkını dizisi, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Şerif Sezer gibi başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vurdu.

Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Yalı Çapkını dizisinden sonra özel hayatıyla da gündeme gelen Mert Ramazan Demir hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Eski hali görenleri şaşkına çevirdi

Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız Mert Ramazan Demir, eski haliyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun eski hali yıllar sonra ortaya çıktı. Hayranlarının radarına uğradı.

Mert Ramazan Demir, yıllar önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüran olarak rol almış. O görüntüler gündeme damga vurdu. İşte o sahneler...