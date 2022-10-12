Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi de ünlü çıktı! Mert Ramazan Demir bakın kiminle aşk yaşamış

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran oyuncu Mert Ramazan Demir'in eski sevgilisi şaşırttı. Ünlü ismin eski aşkı da çok ünlü bir oyuncu çıktı.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Demir, dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile sahnelediği performansla çokça konuşulmuştu. Ünlü ismin eski sevgilisi ise duyanları şaşırttı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski aşkı bakın kimmiş!

1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim almıştır. Demir'in, beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı “I Am You” filmidir. Filmde başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile birlikte oynamıştır.

2020 yılında FOX TV'de yayınlanan Öğretmen dizisinde de rol alan isim, dizide Ateş karakterini canlandırmıştı. Demir, Çıplak dizisinde ise Cem karakterine hayat vermişti.

Genç oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde çocukluktan beri fazlaca şımartılmış Ferit'i canlandırmaktadır. Ünlü isim dizide yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkın, henüz hiç aşık olmamış bir karakteri oynamaktadır.

Eski aşkı da çok ünlüymüş!

Dizinin yakışıklı isminin eski aşkı ise duyanları şaşırttı. Demir'in daha önce adı Kadir Doğulu ile anılan meslektaşı Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Arkadaş ortamında tanışan ve yakınlaşan ikilinin bir dönem sık sık görüştüğü bilinmekte.