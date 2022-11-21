Yalı Çapkını'nın fettan yengesi İfakat'in dekolteli pozları Instagram'ı salladı! 'Yerli Madonna'

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakteriyle kısa beğeni toplayan Gülçin Santırcıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

İlk olarak Elveda Rumeli dizisinde hayat verdiği "Hatice" karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu, devamında birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.

Ekran macerasına uzun zamandır devam eden Santırcıoğlu, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek, Oyunbozan, Diriliş Ertuğrul ve Hercai gibi dizilerde rol aldı.

45 yaşındaki oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki İfakat karakteriyle beğeni topluyor.

"Yerli Madonna"

Fettan yenge rolündeki Gülçin Santırcıoğlu performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle cesur kareleriyle göze çarpıyor.

Fitliği ve bakımlı halleriyle yaşından genç gösteren Gülçin Santırcıoğlu'nu takipçileri Madonna'ya benzetiyor.