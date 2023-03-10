Yalı Çapkını'nın hizmetçi Dicle'si Selen Özbayrak'ı bir de gerçekte görün! "Bu güzelliğe nazar değer bilesin" Yalı Çapkını dizisinde hizmetçi Dicle rolüyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Selen Özbayrak, gerçekte olan tarzıyla ve güzelliğiyle herkesi büyüledi. Paylaşımlarıyla olay yaratan güzel oyuncuya yorumlar yağmaya başladı.

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi oyuncularıyla öne çıkıyor.

Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide hizmetçi Dicle rolüne hayat veren Selen Özbayrak da öne çıkan isimlerden biri oldu.

2001 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Selen Özbayrak, tam bir tiyatro aşığı ve bunu sürekli dile getiriyor.

Oyunculuğunu tiyatrodan televizyona taşıyan Selen Özbayrak, daha önce hiçbir dizide rol almamış. Yalı Çapkını onun için bir ilk.

Selen Özbayrak dizide hem performansıyla hem de duru güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizide Sultan’ın tek kızı olan ve Seyran’ın eski sevgilisiyle yakınlaşan Dicle rolünü canlandıran Selen Özbayrak’ı bir de gerçekte görün.

Gören bir daha bakıyor!

Selen Özbayrak, 11 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Gerçekteki güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte o pozlardan birkaçı...

Oyuncuyu beğenenler paylaşımlarına şöyle yorumlarda bulundu; “Neden hizmetçi olarak yaa sen başka rol yapmalıydın”, “Dizinin en güzel kızının evin hizmetçisi olması”, “Yeteneklisin”.