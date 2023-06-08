Yalı Çapkını’nın Orhan'ı Emre Altuğ'un eski baldızı göreni hayran bıraktı! Mankenleri solladı Yalı Çapkını dizisinde yer alan Rmre Altuğ, bir dönem Çağla Şıkel ile evliydi. Şıkel'den iki çocuğu olan Altuğ'un eski baldızı Berna ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

Başarılı şarkıcı Emre Altuğ, 4 sena aşk yaşadığı Çağla Şıkel ile evlendi.

İkili 10 Ağustos 2008 yılında bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

31 Ekim 2009 yılında ise ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Ancak bu mutluluk çok uzun sürmedi. İkilinin boşanacakları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Anlaşmalı boşanma olması nedeniyle Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in 7 yıllık evliliği, 10 dakika süren duruşmayla bitti. Mahkeme, çocukları Uzay ve Kuzey'in velayetlerini anneye verdi.

Ancak boşanmaya rağmen ikili, sık sık bir araya geldi. Şimdilerde de bir araya gelen ikiliden Çağla Şıkel'in ablası Berna, güzelliğiyle gündem oldu.

Çağla Şıkel'in ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ikilinin birbirine ikiz gibi benzediğine dair yorumlar yapıldı.

İşte Çağla Şıkel'in ablası

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, göz önünde olmaktan hoşlanmıyor. Basından uzak duran Berna Şıkel, zaman zaman kardeşiyle poz veriyor.

Abla kardeş ise birbirine fazlasıyla benzetiliyor. Kardeşinin menajerliğini de yaptığı bilinen Berna Şıkel için, esmer güzeli yorumları yapıldı.