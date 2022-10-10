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    • Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: "Bizim Seyran'a bak sen"

    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: "Bizim Seyran'a bak sen"

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Genç isim, bu kez sütyensiz poz verdi.
    • 10.10.2022 - 16:06
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    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran'a bak sen'

    Yakın süreçte Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandırmaya başlayan Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor. 1997 doğumlu olan 24 yaşındaki isim daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol almıştı.

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran a bak sen' #1

    Selânik ve Girit kökenli bir ailede doğan ismin Edremit’te dünyaya geldiği biliniyor.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Saraçoğlu, 2016 yılında oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

    Göğüs dekoltesiyle konuşulmuştu

    Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesiyle çekildiği pozu takipçileriyle paylaşan isme takipçilerden binlerce beğeni yağmıştı.

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran a bak sen' #2

    Sütyensiz pozuna yorum yağdı!

    Genç oyuncu bu kez sütyensiz şekilde poz verdi. Takipçilerden ise cesur poza "Çok güzelsin", "Bizim Seyran'a bak sen", "Dünya güzeli" gibi yorumlar yağdı.

    İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o fotoğrafları...

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran a bak sen' #3

     

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran a bak sen' #4

    Yalı Çapkını nın Seyran ı Afra Saraçoğlu ndan sütyensiz poz! Ceketinin önünü açtı: 'Bizim Seyran a bak sen' #5


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