Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Genç isim, bu kez sütyensiz poz verdi.

Yakın süreçte Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandırmaya başlayan Afra Saraçoğlu, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor. 1997 doğumlu olan 24 yaşındaki isim daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol almıştı.

Selânik ve Girit kökenli bir ailede doğan ismin Edremit’te dünyaya geldiği biliniyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü okuyan Saraçoğlu, 2016 yılında oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

Göğüs dekoltesiyle konuşulmuştu

Saraçoğlu şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile beğeni topluyor. Geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesiyle çekildiği pozu takipçileriyle paylaşan isme takipçilerden binlerce beğeni yağmıştı.

Sütyensiz pozuna yorum yağdı!

Genç oyuncu bu kez sütyensiz şekilde poz verdi. Takipçilerden ise cesur poza "Çok güzelsin", "Bizim Seyran'a bak sen", "Dünya güzeli" gibi yorumlar yağdı.

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o fotoğrafları...