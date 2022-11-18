Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'inden set paylaşımı! Afra Saraçoğlu partneriyle poz verdiği anları paylaştı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'ndan, partneri Mert Ramazan Demir ile set pozu geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren ve performansıyla beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile birlikte Yalı Çapkını dizisinde rol alan Saraçoğlu, bu kez set paylaşımıyla beğeni topladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'inden set paylaşımı!

Selânik ve Girit kökenli bir aileden geldiği bilinen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayan isim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümününde eğitim almıştır. Bu bölümü okurken 2016 yılında ise İkinci Şans filmi ile oyunculuğa başlangıç yapmıştır.

Partneriyle poz verdi

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran isim, partneri Mert Ramazan Demir ile birlikte set paylaşımında bulundu.

İşte Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...