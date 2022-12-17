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    • Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un instagram pozları beğeni topluyor! 'Sen neymişsin Sultan'

    Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un instagram pozları beğeni topluyor! 'Sen neymişsin Sultan'

    Ünlü oyuncu İrem Altuğ'un sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor. 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dikkat çekiyor..
    • 17.12.2022 - 11:24
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    Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un instagram pozları beğeni topluyor! 'Sen neymişsin Sultan'

    Son dönemin popüler dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nda yalının hizmetçisi olan Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu İrem Altuğ instagram pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okurken okulu bırakarak yurt dışında oyunculuk okumaya karar veren oyuncu San Francisco Eyalet Üniversitesinde tiyatro bölümünü bitirdi.

    Oyunculuğu kadar güzelliği ile de beğeni toplayan 42 yaşındaki İrem Altuğ birçok dizide rol aldı.

    İrem Altuğ Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Ihlamurlar Altında, Vazgeç Gönlüm, Kayıp Aranıyor, Aşk Ekmek Hayaller, Çember: Şehrin Günahları, Çukur, Kalp Yarası ve Yalı Çapkını gibi dizilerde rol almıştır.

    İşte İrem Altuğ'un bazı instagram paylaşımları..

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #1

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #2

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #3

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #4

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #5

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #6

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #7

    Yalı Çapkını nın Sultan ı İrem Altuğ un instagram pozları beğeni topluyor! Sen neymişsin Sultan #8


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