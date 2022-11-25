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- Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam gerçekte cesur çıktı, fiziği nefes kesti ! 'Halit Ağa görmesin'
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam gerçekte cesur çıktı, fiziği nefes kesti ! 'Halit Ağa görmesin'
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 15:14
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, kısa sürede kendini sevdirdi.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor.
Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, dizinin sevilen isimleri arasına girdi.
Genç ve yetenekli oyuncu Beril Pozam, asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakaladı.
Ardından 2021’de Ada Masalı ve 2022’de Baba dizisinin kadrosunda yer alan Beril Pozam, oyunculuk kariyerinin yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Instagram'da Beril Pozam
Sosyal medyayı aktif kullanan 28 yaşındaki Pozam, ekranlardan çok başka bir hayat sürüyor.
Rol aldığı karakterleri başarıyla oynayan güzel oyuncu, özellikle Instagram'da cesur kareleriyle öne çıkıyor.
Doğal güzelliği ve fiziğini gözler önüne seren Beril Pozam'ı görenler, beğen butonuna basmadan geçemiyor.
İşte Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan kareler...