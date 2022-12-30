Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan dekolteli pozlar! 'Kazım Ağa delirecek bilesin'

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle beğeni toplayan Beril Pozam, ayna karşısından kareler paylaştı.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarının favorisi...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizide Beril Pozam da dikkat çekiyor.

Seyran'ın ablası Suna'yı oynayan Beril Pozam, yetenekli olduğu kadar güzel de...

Afilli Aşk, Ada Masalı ve Baba gibi dizilerde de rol alan Beril Pozam, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim.

Dekolteli pozlar

28 yaşında güzel oyuncu, özellikle Instagram'da cesur kareleriyle öne çıkıyor.

Doğal güzelliği ve fiziğini gözler önüne seren Beril Pozam'ı son olarak ayna önünden bir paylaşım yaptı. Siyah üstü ile derin bir dekolte gösteren Pozam, mest etti.

Takipçileri ise diziye gönderme yaparak "Kazım Ağa görmesin", "Baban çok kızar", "Güzelsin bilesin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan kareler...