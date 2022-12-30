Petrol
83.52
0.07%
Euro
19.9659
-0.11%
Dolar
18.7158
0.06%
Altın
1.095
0.40%
Borsa
5542
0.00%
Bitcoin
312.937
-0.61%
BTXN Coin
6.02
1.86%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan dekolteli pozlar! 'Kazım Ağa delirecek bilesin'

    Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle beğeni toplayan Beril Pozam, ayna karşısından kareler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan dekolteli pozlar! 'Kazım Ağa delirecek bilesin'

    Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarının favorisi...

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizide Beril Pozam da dikkat çekiyor.

    Seyran'ın ablası Suna'yı oynayan Beril Pozam, yetenekli olduğu kadar güzel de...

    Afilli Aşk, Ada Masalı ve Baba gibi dizilerde de rol alan Beril Pozam, sosyal medyada da oldukça aktif bir isim.

    Dekolteli pozlar

    28 yaşında güzel oyuncu, özellikle Instagram'da cesur kareleriyle öne çıkıyor.

    Doğal güzelliği ve fiziğini gözler önüne seren Beril Pozam'ı son olarak ayna önünden bir paylaşım yaptı. Siyah üstü ile derin bir dekolte gösteren Pozam, mest etti.

    Takipçileri ise diziye gönderme yaparak "Kazım Ağa görmesin", "Baban çok kızar", "Güzelsin bilesin" gibi yorumlarda bulundu.

    İşte Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan kareler...

    Yalı Çapkını nın Suna sı Beril Pozam dan dekolteli pozlar! Kazım Ağa delirecek bilesin #1

    Yalı Çapkını nın Suna sı Beril Pozam dan dekolteli pozlar! Kazım Ağa delirecek bilesin #2

    Yalı Çapkını nın Suna sı Beril Pozam dan dekolteli pozlar! Kazım Ağa delirecek bilesin #3

    Yalı Çapkını nın Suna sı Beril Pozam dan dekolteli pozlar! Kazım Ağa delirecek bilesin #4


    Vatikan açıkladı: Durumu ciddi
    Dünya

    Vatikan açıkladı: Durumu ciddi

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    İsrail'in nüfusu 10 milyona dayandı
    Dünya

    İsrail'in nüfusu 10 milyona dayandı

    Görüş Bildir