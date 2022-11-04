Yalı Çapkını'nın yıldız oyuncusu Survivor 2023 kadrosunda! Acun Ilıcalı o ismi gözüne kestirdi

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çakını dizisinin başarılı oyuncusu, Survivor 2023 kadrosunda mı yer alacak? Acun Ilıcalı o ismi kadroda istiyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon olaylı biten Survivor yarışma programının yeni sezon başvuruları Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla başladı.

Öncekilerden çok farklı bir formatla gelen Survivor 2023, yarışmacı kadrosuyla merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonunda All-Star Fenomenler formatı olacak.

Ayrıca ekranlarda yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yıldız oyuncusu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı 2023 Survivor'da!

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı Survivor 2023 başvuru videosunun ardından, yarışmacı kadrosu araştırılmaya başladı.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in şoförü Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'ya teklif gittiği belirtildi.

Ancak Ersin Arıcı, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Başarılı oyuncu diziden ayrılırsa yerine yeni bir oyuncu getirilecek.

Ersin Arıcı kimdir?

Ersin Arıcı, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 1991 tarihinde Şanlıurfa’da doğmuştur. Başarılı oyuncu lisans mezunu ve İstanbul’da ikamet ediyor.

Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler, Yalı Çapkını gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.