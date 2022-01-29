Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı: Ben bunların hepsini yağlı kazığa oturturum!

Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı: Ben bunların hepsini yağlı kazığa oturturum!

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle gündeme oturdu. İlk bölümün hemen ardından dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 2. bölüm fragmanında; Altay'ın, ''Ben bunları bulurum Kumandan. Hepsini yağlı kazığa oturturum!'' sözleri dikkati çekti.

Peki Yalnız Kurt 2.bölümde neler olacak? İşte Yalnız Kurt 2. yeni bölüm fragmanı...

Yalnız Kurt 2. Bölüm Fragmanı VİDEO

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder.

Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.